Белорусская таможня за полгода пополнила госбюджет на $2 миллиарда

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В пресс-службе Государственного таможенного комитета сообщают о подведении итогов работы за первое полугодие 2019 года.

Шесть прошедших месяцев для ГТК выдались плодотворными – запланированные показатели выполнены сотрудниками на 100,3 процента. Таким образом, белорусская таможня полностью осуществила поставленную «задачу» в наполнении доходной части бюджета республики.

Всего госказна благодаря работе ГТК «приросла» на 4,3 миллиарда белорусских рублей или на 2 миллиарда долларов в эквиваленте.

Отмечается также, что в последние годы наметилась тенденция к росту показателей наполнения доходной части госбюджета, выполняемых Государственным таможенным комитетом. Так в 2018 году было собрано на 33 процента больше суммы 2017 года. А вообще, за 12 месяцев прошлого года таможня заработала – 9,5 миллиарда рублей.