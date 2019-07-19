Велосипедиста, смертельно травмировавшего женщину, приговорили к 4 годам ограничения свободы

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Несчастный случай произошел на дороге между Жодино и Денисками в июле 2018 года. Вечером 8 июля на дорожке, оборудованной для велосипедистов и пешеходов, не разминулись велосипедист и женщина. Двое местных жителей на велосипедах, двигаясь попутно двум женщинам-пешеходам, стали обгонять дам. Но у одного из мужчин на велосипеде не получилось совершить обгон аккуратно, он сильно зацепил одну из женщин, та упала и ударилась головой об асфальт.

– Женщина получила тяжелые травмы, у нее были сломаны кости свода черепа. Спустя несколько месяцев, 30 ноября, она скончалась в больнице, – сообщили belta.by в пресс-службе прокуратуры Минской области.

Суд приговорил 20-летнего обвиняемого к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В пользу второй потерпевшей он выплатил 3 тысячи рублей моральной компенсации плюс расходы на погашение материального вреда и правовую помощь.

Приговор вступил в законную силу.