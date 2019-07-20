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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщается на интернет-портале президента. Напомним, в прошлый раз амнистия проходила четыре года назад. Зимой же этого года президент поручил разработать законопроект об амнистии Верховному суду и МВД.

Документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким (это несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до восемнадцати лет и т.д.).

Отдельным категориям осужденных, (в том числе совершившим преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 328 УК "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"), не подлежащих освобождению, сократят срок наказания на 1 год, а несовершеннолетним - на 2 года.

Под амнистию не попадут коррупционеры.

Всего предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тысяч человек.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и должен быть исполнен в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу.

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