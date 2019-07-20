КП Беларусь
В Могилеве парень на "Порше" опрокинул автозак
Водитель иномарки не пропустил авто для конвоирования
Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы
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Авария произошла этой ночью. В первом часу ночи 27-летний могилевчанин, управляя «Porsche Cayenne», ехал по второстепенной дороге и не пропустил авто для конвоирования «МАЗ».
- В результате столкновения грузовик опрокинулся, оба транспортных средства повреждены. Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы, - сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Телеграм-канале.
По данному факту проводится проверка.