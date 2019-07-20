Стивен Сигал приехал в Минск

Изменить размер текста: A A

О приезде в Беларусь знаменитого голливудского актера Стивена Сигала рассказал белорусский спортсмен Кирилл Шимко. Он разместил их совместное фото у себя на странице в "Фэйсбуке". Стивен Сигал - хэдлайнер фестиваля "Шимко собирает друзей". По программе сегодня, 20 июля, с 16.00 до 16.30 Сигал ответит на вопросы гостей фестиваля с главной сцены.

В свой прошлый приезд Стивен Сигал встретился с Лукашенко и попробовал морковку с президентского огорода. Фото: БелТА

Напомним, Стивен Сигал уже приезжал в Минск в 2016 году и встречался с Александром Лукашенко. Тогда президент угостил актера холодником, салом и морковкой с грядки. А еще подарил ему кортик и книгу о Беловежской пуще. Президент написал в книге такие слова: "Дорогой Стив! Если в твоей бурной жизни появится свободное время, отдохни в этом земном раю!...".

В тот приезд Стивен Сигал также посетил минский офис разработчиков популярных игр World of Tanks и World of Warships.