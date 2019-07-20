2019-07-20T15:27:08+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске празднуют День пожарной службы

Спасатели продемонстрировали историческую и современную аварийно-спасательную технику
Евгения ПОПКО
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По проспекту Независимости прошел парад. Фото: МЧСПо проспекту Независимости прошел парад. Фото: МЧС
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День пожарной службы отмечается в Беларуси 25 июля. В этот день 166 лет назад был рассмотрен вопрос о создании пожарной части в Минске.

Сегодня, 20 июля, в парке Горького прошли праздничные торжества в честь праздника. А по проспекту Независимости прошел парад, в котором приняли участие работники МЧС и спецтехника.

Праздничные мероприятия прошли в парке Горького

Праздничные мероприятия прошли в парке Горького

На протяжении всего мероприятия спасатели продемонстрировали историческую и современную аварийно-спасательную технику и оборудование. Демонстрация возможностей воздушных и водных судов подтвердила, что спасатели успешно справляются с чрезвычайными ситуациями не только на земле, но и в воздухе и на воде, сообщает МЧС.

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