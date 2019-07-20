В слонимской библиотеке нашли кости

Вместе с костными останками были найдены и старинные документы. Фото: СК

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В Слониме следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков и фрагментов старинных документов.

Строители, выполняя ремонтные работы, нашли на чердаке Слонимской районной библиотеки костные останки. Следователи изъяли фрагменты костей, а также документов, датированных концом XIX - началом XX веков, сообщает Следственный комитет в Телеграм-канале.

Назначена судебно-криминалистическая экспертиза, которая установит принадлежность костных останков и их давности.