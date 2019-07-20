2019-07-20T16:57:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Мозыре милиция нашла преступника по его увечью

У мужчины отсутствует фаланга на указательном пальце левой руки
Евгения ПОПКО
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Подозреваемого милиция нашла быстроПодозреваемого милиция нашла быстро
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Это произошло в прошлое воскресенье: в Мозырское РОВД позвонила продавец сельского магазина. Она рассказала о нападении на нее неизвестного мужчины, который похитил у нее выручку в размере около 700 рублей.

Как узнали оперативники, первый раз неизвестный мужчина зашел в магазин и спросил у продавца, работает ли здесь девушка, назвав имя. Услышав отрицательный ответ, посетитель вышел, но через полчаса вернулся. На этот раз он закрыл за собой дверь на засов. Затем он схватил женщину за волосы и потащил ее в подсобку.

- Там повалил её на пол и стал совершать насильственные действия сексуального характера, требуя деньги. Она сказала, где находится наличка. В это время в закрытую на засов дверь стали стучать покупатели. Нападавший поднялся, забрал выручку и скрылся через дверь подсобки, - сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Пострадавшая запомнила приметы подозреваемого, в том числе то, что у мужчины отсутствует фаланга на указательном пальце левой руки.

Оперативники вспомнили, что в соседней деревне проживает ранее неоднократно судимый мужчина, в том числе, за разбой. Он потерял часть пальца во время работы на деревообрабатывающем станке.

Подозреваемого нашли в его доме. Нашлись свидетели, которые видели, как он выезжал на велосипеде из-за угла здания сельмага.

Мужчина арестован, возбуждены уголовные дела.

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