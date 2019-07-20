"В воскресенье до +29": в Беларусь вернулась жара

А по югу страны местами будет +30

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Завтра, 21 июля, днем ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер при грозах порывистый, сообщает pogoda.by.

Ночью столбик термометра покажет от +10 до +17, а днем от +23 до +29. По югу страны местами и вовсе до +30.

В понедельник, 22 июля, ожидается облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +13 до +19. Днем прогнозируется от +19 до +26.