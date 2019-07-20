2019-07-20T17:41:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Спустя два дня в лесу нашли пропавшего пенсионера

Мужчину искало около 200 человек
Евгения ПОПКО
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Пенсионер отправился в гости к своему другу в Стародорожский район, где решил сходить в лес насобирать ягод.. Фото: mvd.gov.byПенсионер отправился в гости к своему другу в Стародорожский район, где решил сходить в лес насобирать ягод.. Фото: mvd.gov.by
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Спустя два дня в лесу нашли 77-летнего жителя Калинковичей, который ушел в лес за ягодами и пропал, сообщает МВД.

Как выяснилось, пенсионер отправился в гости к своему другу в Стародорожский район, где решил сходить в лес насобирать ягод. Но в итоге заблудился. О пропаже дедушки в милицию заявили ближе к вечеру, когда уже стемнело. Дозвониться ему было невоможно - мобильный телефон мужчины был выключен.

Пенсионера, который сбился с пути, искало около 200 человек: сотрудники милиции и спасатели, охотники с собаками, лесники, егеря, военнослужащие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». В поисках был задействован и квадрокоптер.

Поиски длились двое суток. И сегодня около 12 часов заблудившегося мужчину нашли живым и в сознании. Его передали врачам, которые оценили его состояние как удовлетворительное.

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