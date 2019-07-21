2019-07-21T09:57:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске сгорел автобус

ЧП произошло вечером 20 июля на станции Кунцевщина в Минске [фото]
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В Минске сгорел автобус. Фото: Никита Семеняко (Фейсбук)В Минске сгорел автобус. Фото: Никита Семеняко (Фейсбук)
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Очевидцы рассказывают, что услышали взрыв, а после увидели огромные клубы дыма. К счастью, в автобусе на момент происшествия никого не было. Об этом сообщали МЧС в своем официальном Twitter-аккаунте.

Сотрудники станции предполагают, что возгорание началось из-за проблем с электроникой: подвел либо кондиционер, либо приборная панель. Но официальной версии пока не озвучили. Автобус, кстати, был практически новый.

В автобусе на момент происшествия никого не было. Фото: Никита Семеняко (Фейсбук)

В автобусе на момент происшествия никого не было. Фото: Никита Семеняко (Фейсбук)

Автобус был практически новый. Фото: Никита Семеняко (Фейсбук)

Автобус был практически новый. Фото: Никита Семеняко (Фейсбук)

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