Борисовчанин погиб под колесами поезда. Четвертое ЧП за неделю

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Трагедия произошла 19 июля на перегоне Борисов-Печинский. Борисовчанин находился на путях, когда поезд на всем ходу приблизался к мужчине. Он никак не отреагировал на звуковые сигналы поезда. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Напомним, что в этот же день смертельное происшествие случилось рядом с Красным Берегом – железнодорожной станцией под товарняк попал мужчина. Грузовой состав сбил 57-летнего местного жителя в тот момент, когда он переходил через железнодорожные пути. Тело погибшего было обнаружено недалеко от пешеходного настила через пути.

– О смертельном инциденте сообщила фельдшер. По факту происшествия проводится проверка, – сообщили правоохранители.

На этой неделе под колесами поездов погибли еще двое мужчин, несчастные случаи произошли под Минском и в Пинском районе.

Всего с начала года на стальных магистралях Беларуси зафиксировано 57 несчастных случаев, в результате которых погибли 40 человек и 17 были травмированы. Кроме того, на путях произошло 8 ДТП, в которых два человека погибли и один травмирован, рассказали в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, сообщает belta.by.