На трассе М1 под колесами Hyundai погибла велосипедистка

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ДТП произошло в 0.20 часов 21 июля на трасса М1 около поселка Михановичи Минского района. 44-летняя велосипедистка попала под колеса «Хундай», за рулем которого был 37-летний минчанин. По предварительным данным, велосипедистка не убедилась в отсутствии автомобилей, когда переезжала дорогу.

Утром 21 июля в Гомеле сбили милиционера на пешеходном переход. ЧП произошло около Железнодорожного РОВД: 24-летний гомельчанин на «Ауди» наехал на 45-летнего милиционера, когда тот переходил по зебре к своему автомобилю. Пострадавший доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает belta.by.