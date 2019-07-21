В Минске мать избила молотком по голове 8-летнюю дочь

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О ЧП в микрорайоне «Каменная горка» в Минске милиционерам сообщили врачи. Около 8.30 утра к ним поступила 8-летняя девочка с сильным кровотечение головы. На место пришествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Следователи выяснили, что девочку несколько раз ударила по голове молотком ее 37-летняя мать. Сейчас в квартире семьи работают правоохранители, опрашиваются соседи и родственники, проводятся иные оперативно-следственные действия, чтобы установить обстоятельств происшествия. Женщина доставлена в медицинское учреждение для определения ее психического и физического состояния, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.