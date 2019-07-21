Погода 22 июля: грозы, ливни и сильный ветер

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По прогнозу, 22 июля ночью по западной части страны, а утром и днем на большей части территории, ожидаются грозы. Местами сильные ливни. Во время грозы ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В Минске синоптики прогнозируют грозу утром и днем, по городу местами пройдут сильные ливни, сообщает Белгидромет.