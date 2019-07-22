2019-07-22T09:21:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

Министр экономики рассказал о росте ВВП в 2019 году

В эфире телеканала «Беларусь 1» министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой рассказал прогноз по росту ВВП, он остался прежним - плюс 4 %
Ольга ИВАШЕНКО
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Министр экономики рассказал о росте ВВП в 2019 году.Министр экономики рассказал о росте ВВП в 2019 году.
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В то же время Крутой отметил, что в первом полугодии этого года вместо ожидаемого роста в 1,8% был зафиксирован более низкий показатель - всего 0,9%.

Со слов министра, в настоящее время качественные показатели роста белорусской экономики уже перевыполнены. В качестве примера Крутой рассказал о том, что инфляция в стране - ниже установленных значений, а объем прямых иностранных инвестиций - порядка 1 млрд долларов (хотя план на год - 1,6 млрд долларов. - Ред.).

Вместе с тем стоит отметить, что показатели экспорта и ВВП по итогам первой половины года прогнозируемых значений так и не достигли, и сейчас для роста данных параметров рассматриваются резервные варианты.

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