Министр экономики рассказал о росте ВВП в 2019 году

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В то же время Крутой отметил, что в первом полугодии этого года вместо ожидаемого роста в 1,8% был зафиксирован более низкий показатель - всего 0,9%.

Со слов министра, в настоящее время качественные показатели роста белорусской экономики уже перевыполнены. В качестве примера Крутой рассказал о том, что инфляция в стране - ниже установленных значений, а объем прямых иностранных инвестиций - порядка 1 млрд долларов (хотя план на год - 1,6 млрд долларов. - Ред.).

Вместе с тем стоит отметить, что показатели экспорта и ВВП по итогам первой половины года прогнозируемых значений так и не достигли, и сейчас для роста данных параметров рассматриваются резервные варианты.