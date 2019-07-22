Матвиенко выступает за единую валюту для Беларуси и России

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- Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе интегрироваться очень сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную и иную политику. Это союз, где должны быть одинаковые подходы к налоговой системе обложения и так далее. Это касается экономических вопросов, и на данном этапе мы должны договориться, чего мы хотим и как будем двигаться дальше, - сказала Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что в России не ставится вопрос о создании единого государства, но интегрироваться нужно.

Председатель Совета Федерации отметила, что в России и Беларуси есть противники Союзного государства, однако их немного. По мнению Матвиенко, в обществе есть консенсус по поводу союзного строительства. Она добавила, что в каждой стране есть оппозиция и ее надо слушать.