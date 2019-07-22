Из-за грязной нефти «Белнефтехим» потерял 800 млн долларов

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- Это фактор грязной нефти - апрель-май, когда мы вынуждены были свою собственную нефть, которую добываем, частично перерабатывать на своих заводах, существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы перейдем и посмотрим экспортную статистику, это по «Белнефтехиму» минус 800 млн к прошлом году в долларах. Конечно, перекрыть такие объемы за счет других секторов было очень сложно, - сказал Крутой, подчеркнув, что поставки грязной нефти негативно отразились на росте экономики страны в целом.

Напомним, о загрязнении органическими хлоридами нефтепровода «Дружба» стало известно 19 апреля этого года. По этой причине на Мозырском НПЗ было повреждено оборудование. В результате пришлось остановить экспорт нефтепродуктов и снизить мощности НПЗ. Очистка трубопровода от некондиционного сырья длится уже несколько месяцев. Чистая нефть в нужных объемах на «Нафтан» стала поступать только в июне.