23 июля полиция, МВД, ГПУ и СБУ Украины отчитаются Зеленскому по делу Павла Шеремета

Со дня убийства журналиста прошло уже 3 года, но виновные до сих пор не найдены

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора, глав МВД, полиции и СБУ публичного отчета 23 июля. Заседание обещали сделать открытым для журналистов.

- Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли «делом чести». Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генпрокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования, - написал в своем Фейсбуке Зеленский.

Что о расследовании убийства Павла Шеремета известно сегодня?

В конце 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сделал отчет о расследовании его убийства. Как он тогда сообщил, о заказчиках речь пока не идет. В числе подозреваемых в исполнении - не одна сотня человек. На этом все.

19 июля в «Украинской правде» в Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины убийства допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили 2 поручения о проведении следственных действий в США и Швеции.

Напомним, автомобиль известного журналиста Павла Шеремета взорвали в Киеве 20 июля 2016 года, когда он ехал на работу. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

С момента смерти журналиста прошло уже три года. Фото: Ольга Хвоин

На выходных родные и коллеги почтили память Павла Шеремета. Фото: Ольга Хвоин

СПРАВКА "КП"

Павла Шеремета называли одновременно белорусским, российским и украинским журналистом. Родился и начинал карьеру в Беларуси. В середине 90-х вел на БТ аналитическую программу «Проспект». Несмотря на работу в госСМИ, критиковал политическую и экономическую систему страны. В 1995-м Белорусский ПЕН-центр признал его лучшим телевизионным журналистом страны. В 1996-м стал главным редактором «Белорусской деловой газеты». В том же году возглавил минское бюро телеканала ОРТ. В Министерстве иностранных дел посчитали, что «репортажи корреспондента ОРТ в Минске Павла Шеремета содержат искажения информации о событиях в Беларуси». За это в начале июля 1997 года Шеремета лишили аккредитации. Летом 1997 года по заданию ОРТ вместе с без вести пропавшим потом оператором Дмитрием Завадским он поехал делать материал о ситуации на белорусско-литовской границе. Там журналистов оштрафовали за нарушение правил пересечения границы, но отпустили. Позже обвинили в умышленном групповом пересечении границы и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Шеремета приговорили к двум годам лишения свободы условно с отсрочкой на год. Тогда журналиста освободили после личного вмешательства президента России Бориса Ельцина.

В 2003 году вместе с коллегой Светланой Калинкиной выпустил книгу «Случайный президент» о белорусском президенте. В 2008-м продавать книгу запретили. В конце 2005 года Павел Шеремет открыл портал «Белорусский партизан», который неоднократно блокировали. В 2010-м его лишили белорусского гражданства. Сам журналист называл это решение политическим и связывал случившееся со своими высказываниями на белорусских интернет-ресурсах. Последние пять лет Павел Шеремет жил в Украине и работал в «Украинской правде».

Похоронен в Минске.