Лукашенко назвал Украину общей проблемой Беларуси и ЕС
Во время беседы с главой представительства Евросоюза Лукашенко прокомментировал парламентские выборы в Украине.
- У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил, - цитирует слова президента его пресс-служба.
Также Лукашенко отметил, что после президентских и парламентских выборов в Украине решены важные вопросы власти. В мае президентом стал Зеленский, а на выборах в Верховную Раду, которые прошли в выходные, побеждает его партия «Слуга народа».
Лукашенко выразил мнение, что ЕС должен содействовать стабилизации ситуации в стране-соседке.
- В свое время Евросоюз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине, - сказал Александр Лукашенко и попросил Викторин передать Евросоюзу, что Украина нуждается в поддержке.
- Дело в том, что эта проблема наша с вами. Мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Евросоюза надо как можно быстрее устранить, - добавил президент.
Также Лукашенко высказал мнение, что, сказав А, Евросоюз должен сказать и Б: помочь украинскому народу, который пошел и ориентируется на Европу, которая теперь несет полную ответственность за происходящее в стране.