Лукашенко назвал Украину общей проблемой Беларуси и ЕС

Сегодня президент Беларуси встретился с главой представительства Евросоюза Андреа Викторин, который завершает свою дипмиссию в нашей стране

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Во время беседы с главой представительства Евросоюза Лукашенко прокомментировал парламентские выборы в Украине.

- У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил, - цитирует слова президента его пресс-служба.

Также Лукашенко отметил, что после президентских и парламентских выборов в Украине решены важные вопросы власти. В мае президентом стал Зеленский, а на выборах в Верховную Раду, которые прошли в выходные, побеждает его партия «Слуга народа».

Лукашенко выразил мнение, что ЕС должен содействовать стабилизации ситуации в стране-соседке.

- В свое время Евросоюз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине, - сказал Александр Лукашенко и попросил Викторин передать Евросоюзу, что Украина нуждается в поддержке.

- Дело в том, что эта проблема наша с вами. Мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Евросоюза надо как можно быстрее устранить, - добавил президент.

Также Лукашенко высказал мнение, что, сказав А, Евросоюз должен сказать и Б: помочь украинскому народу, который пошел и ориентируется на Европу, которая теперь несет полную ответственность за происходящее в стране.