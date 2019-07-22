2019-07-22T13:59:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

По делу о двойном убийстве в Осиповичах задержали новых подозреваемых

Предыдущих освободили. Расследование уголовного дела продолжается
Ольга ИВАШЕНКО
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По делу о двойном убийстве в Осиповичах задержали новых подозреваемых. Фото: Следственный комитетПо делу о двойном убийстве в Осиповичах задержали новых подозреваемых. Фото: Следственный комитет
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Напомним, утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме в Осиповичах обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Убитые были местными жителями: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

Сначала по подозрению в убийствах задержали двоих местных жителей, но потом их освободили - появились данные об их невиновности. Сегодня Следственный комитет сообщил, что по подозрению в совершении убийства (ч. 2 ст. 139 УК РБ) управление уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и «Алмаз» задержали двоих ранее судимых мужчин (1980 и 1977 г. р.) - жителей Осиповичского и Любанского районов соответственно. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Известно, что обнаружено огнестрельное оружие, которым, предположительно, совершено двойное убийство. Также задержан брат одного из подозреваемых. Сейчас его проверяют на причастность к пособничеству в совершении убийства.

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