2019-07-22T14:01:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Самогонщик менял самогон на наркотики

На спиртосодержащую жидкость он выменял 320 граммов маковой соломки
Наталья ПАРТОЛИНА
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Житель Браславского района менял самогон на маковую соломку. Фото: УВД.Житель Браславского района менял самогон на маковую соломку. Фото: УВД.
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В Браславском районе задержали мужчину, который приобрел и хранил у себя дома опасное наркотическое вещество - маковую соломку. У мужчины нашли 320 граммов соломки.

Оказалось, что соломку он не просто купил, а выменял на самогон собственного изготовления. 50-летний мужчина уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. За два последних года у него изъяли три самогонных аппарата и спиртосодержащую жидкость, не раз привлекали к административной ответственности.

- На этот раз в ходе обыска по месту жительства подозреваемого также изъяли самогонный аппарат и брагу. Кроме того, изъяты шприцы и отвары маковой соломы, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса.

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