2019-07-22T14:33:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Новополоцке похитители велосипедов увозили их на угнанном автомобиле

Всего они украли четыре велосипеда
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Новополоцке попались похитители велосипедов,которые увозили их на угнанном авто.В Новополоцке попались похитители велосипедов,которые увозили их на угнанном авто.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Новополоцке за месяц правоохранительные органы зафиксировали три кражи велосипедов. Злоумышленников отыскали. Оказалось, что похитители велосипедов - двое ранее судимых.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что преступные деяния злоумышленники осуществляли с использованием угнанного автотранспорта. В настоящее время по данному факту ГОСК г. Новополоцка проводится разбирательство для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК Республики Беларусь ("Угон транспортного средства или маломерного судна"), - рассказала инспектор профилактики ООПП Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович.

Когда злоумышленников задержали, они также ехали на угнанной машине. К тому же мужчина, который управлял автомобилем, был нетрезв и не имел водительского удостоверения.

Сотрудниками Новополоцкого ГОВД установлено, что всего мужчины украли из подъездов жилых домов четыре велосипеда. Те велосипеды, что они не успели продать, изъяты.

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