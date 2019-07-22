2019-07-22T14:35:08+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра Сирии

Cегодня пройдут переговоры Валида аль-Муаллема с главой МИДа Беларуси Владимиром Макеем
Ольга ИВАШЕНКО
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В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра Сирии.В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра Сирии.
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Напомним, Беларусь периодически направляет в Сирию гуманитарную помощь, а дети из этой страны уже несколько лет подряд приезжают к нам на оздоровление. В 2019 году из резервного фонда Лукашенко распорядился выделить средства для оздоровления более 400 детей из Сирии, передает belta.by.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь открыта для сотрудничества с этим государством и готова всячески участвовать в восстановлении страны. Валид аль-Муаллем передал приветствие белорусскому президенту от Башара Асада, а также слова благодарности за поддержку.

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