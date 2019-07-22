2019-07-22T14:38:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Рогачевском районе два школьника решили срезать дорогу через лес и заблудились

Чтобы найти детей, пришлось вызывать спасателей
Ольга ИВАШЕНКО
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В Рогачевском районе два школьника решили срезать дорогу через лес и заблудились.В Рогачевском районе два школьника решили срезать дорогу через лес и заблудились.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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ЧП случилось 21 июля возле агрогородка Довск Рогачевского района. Два школьника из Рогачева (ученики 8-го и 9-го классов), которые гостили у бабушек, вечером, примерно в 22.00, сначала провели своих друзей, а потом отправились домой и сами. Правда, на этот раз решили сократить путь и пошли через лес. В результате заблудились. Взрослые быстро забили тревогу. Вызвали милицию и спасателей. В результате дети смогли выйти из леса на звук пожарной автоцистерны. Их осмотрели медики. Госпитализация детям не понадобилась, сообщает mchs.gov.by.

Спасатели напоминают: собираясь в лес, помните о правилах безопасности.

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