В Рогачевском районе два школьника решили срезать дорогу через лес и заблудились

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ЧП случилось 21 июля возле агрогородка Довск Рогачевского района. Два школьника из Рогачева (ученики 8-го и 9-го классов), которые гостили у бабушек, вечером, примерно в 22.00, сначала провели своих друзей, а потом отправились домой и сами. Правда, на этот раз решили сократить путь и пошли через лес. В результате заблудились. Взрослые быстро забили тревогу. Вызвали милицию и спасателей. В результате дети смогли выйти из леса на звук пожарной автоцистерны. Их осмотрели медики. Госпитализация детям не понадобилась, сообщает mchs.gov.by.

Спасатели напоминают: собираясь в лес, помните о правилах безопасности.