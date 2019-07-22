В Беларуси зарплату менее чем в 400 рублей рабочим платят на 87 предприятиях. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Но это только официальная информацию, которую в программе «Главный эфир» озвучил министр экономики Дмитрий Крутой

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По его словам, по состоянию на 1 июня 2019 года в Беларуси насчитывалось 87 компаний, где работникам платили меньше 400 рублей в месяц. Крутой отметил, что по состоянию на 1 января 2019 года таких организаций было 207.

Министр выразил обеспокоенность. Мол, такое количество низкооплачиваемых рабочих мест на предприятиях говорит о серьезности ситуации. Заметим, министр озвучил только официальную статистику.

Крутой подчеркнул: после первого полугодия таких организаций должно остаться не более десяти, уточнив, что 85% этих компаний находятся в коммунальной собственности. Это значит, что они в ответственности председателей райисполкомов.

По мнению Дмитрия Крутого, зарплата 400 рублей - недопустимо низкий, критически уровень.