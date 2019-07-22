2019-07-22T15:37:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии

Лукашенко уже подписал соответствующее постановление
Ольга ИВАШЕНКО
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С 1 августа в Беларуси вырастут пенсииС 1 августа в Беларуси вырастут пенсииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа, сообщили в пресс-службе президента. В среднем - на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. В общем, пенсии вырастут с 405,05 до 431,8 руб.

Перерасчет сделают исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий. Напомним, в прошлый раз пенсию подняли на 7%.

Еще одна интересная цифра: всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить 12,544 млрд рублей. Ожидается, что за счет очередного повышения в этом году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40%.

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