С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии

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Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа, сообщили в пресс-службе президента. В среднем - на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. В общем, пенсии вырастут с 405,05 до 431,8 руб.

Перерасчет сделают исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий. Напомним, в прошлый раз пенсию подняли на 7%.

Еще одна интересная цифра: всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить 12,544 млрд рублей. Ожидается, что за счет очередного повышения в этом году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40%.