В Минске из реки спасли мужчину, который увяз в илистом дне водоема

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Случилось все в воскресенье. Мужчина купался в Лошице и застрял в дне. Происходящее заметили очевидцы, позвонили спасателям и сообщили, что возле Игуменского тракта тонет мужчина. Прибывшие на место спасатели и ОСВОД обнаружили мужчину в 8 метрах от берега. Он действительно застрял в илистом дне водоема и не мог выбраться самостоятельно. Пловцы-спасатели достали мужчину и передали медикам. По предварительным диагнозам, у него случился гипертонический криз, передает mchs.gov.by.