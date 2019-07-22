В Мозырском районе пьяный водитель врезался в дерево и погиб

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Авария случилась 21 июля примерно в 23.20 возле деревни Каменка.

Известно, что 24-летний водитель Volkswagen Golf на 9-м километре трассы Слобада - Зимовищи - Каменка - Гостов не справился с управлением и съехал в кювет. Машина впечаталась в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте. Выяснилось, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения, не был пристегнут ремнем безопасности, прав на управление автомобилем у него не было.