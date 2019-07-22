2019-07-22T17:14:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жуткая авария в Барановичах. Погиб ребенок

По неподтвержденным данным, водитель пытался скрыться
Ольга ИВАШЕНКО
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Смертельная авария в Барановичах. Погиб ребенок. Фото очевидцевСмертельная авария в Барановичах. Погиб ребенок. Фото очевидцев
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Фото с места аварии в интернете опубликовали очевидцы. С их слов, авария случилась чуть больше часа назад. О подробностях пока ничего толком не известно. Есть только рассказы прохожих горожан, судя по которым девочка с мамой переходили дорогу со стороны «Евроопта». Девочку сбил зеленый микроавтобус, и ребенок скончался. По неподтвержденным данным, водитель бросил машину и пытался скрыться.

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