Жуткая авария в Барановичах. Погиб ребенок

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Фото с места аварии в интернете опубликовали очевидцы. С их слов, авария случилась чуть больше часа назад. О подробностях пока ничего толком не известно. Есть только рассказы прохожих горожан, судя по которым девочка с мамой переходили дорогу со стороны «Евроопта». Девочку сбил зеленый микроавтобус, и ребенок скончался. По неподтвержденным данным, водитель бросил машину и пытался скрыться.