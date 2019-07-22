2019-07-22T17:50:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске тесть пырнул ножом зятя

Сначала вместе пили, потом поссорились, а потом тесть схватился за нож
Ольга ИВАШЕНКО
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В Минске тесть пырнул ножом зятя. Фото: УВД МингорисполкомаВ Минске тесть пырнул ножом зятя. Фото: УВД Мингорисполкома
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Обычно в анекдотах фигурирует недовольная теща, а здесь – тесть. Как оказалось, этот тоже перманентно недолюбливал зятя. Хоть и живут под одной крышей не первый год, как выяснили постфактум правоохранители, ссоры между мужчинами вспыхивали регулярно.

О последнем конфликте узнали медики. 46-летнего мужчину 17 июля доставили в больницу с ножевым ранением в живот. И там он рассказ, что ножом его пырнул тесть. Медики, как и полагается в таких ситуациях, вызвала милицию, которая и выяснила, что случилась между мужчинами.

Оказывается в тот день оба сначала выпивали вместе. Потом разошлись по комнатам и стали пить уже поодиночке. А когда встретились на общей территории в следующий раз – повздорили. И, видимо, так серьезно, что 69-летний мужчина, он же тесть, схватился за нож и ударил им своего же зятя в живот. Скорую вызвала супруга пострадавшего. Как сообщили в УВД Мингорисполкома, нападавший задержан. Известно, что мужчина сознался в содеянном. Идет следствие.

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