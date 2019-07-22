Через три часа общения молодечненец выслал девушке интимные фото

Часто, когда мошенникам высылают деньги, они начинают требовать за фото еще больше. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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В Молодечно двое молодых людей стали жертвами интернет-мошенников, сообщают в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Местные жители обратились на днях к правоохранителям с заявлениями о вымогательствах. Оба происшествия схожи: молодые люди общались с незнакомыми девушками онлайн, затем по просьбе «дамы» выслали интимное фото, а в ответ получили сообщения с угрозой и требованием немалой суммы денег.

– Один из фигурантов, 25-летний молодечненец, попался на удочку аферистки во ВКонтакте. Мужчина спустя три часа прислал девушке «правильное» фото (как она просила сфотографировался во весь рост, где отлично видно и лицо, и гениталии), а в ответ получил: «200 на карту и все удалю. На все – 30 минут». Мошенница выслала и банковские реквизиты, вот только не указала валюту платежа. Потерпевший обратился в милицию. Сейчас возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника или злоумышленницы устанавливается, – рассказали правоохранители.

Часто жертвы таких вымогателей, чтобы «замять» происшествие, высылают деньги, но нередко бывает, что тогда аппетиты аферистов вырастают в несколько раз. Попадаются на такие провокации и взрослые, и подростки.

– Так же попался и 23-летний уроженец Гродно, проживающий около шести лет с семьей в Молодечно. Он стал жертвой мошенницы на сайте «Мамба.ру». Человек по ту сторону экрана представился «28-летней гомельчанкой», они переписывались не только на сайте знакомств, но и в других мессенджерах, что немного притупило бдительность молодого человека, и он не задумываясь выслал интимное фото. Аферист, а оказалось, что переписку вел мужчина, потребовал за «клубничку» перечислить на электронный кошелек 250-350 долларов. Мошенник, к слову, не только шантажировал мужчину, но написал его жене и знакомым, сообщив, что тот домогался в сети 17-летнюю, – пояснили в пресс-службе.

Инцидент так же закончился уголовным делом, предполагается, что мошенник находится где-то в России.

В милиции настоятельно просят не вести интимные переписки в соцсетях. Так как зачастую следы злоумышленников «уходят» за рубеж и привлечь их к ответственности становится крайне сложно.