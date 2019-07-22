В Логойском районе мужчина заявил, что инспектор ИДН ударила его сына в лицо

За ложный донос ему грозит до двух лет ограничения свободы

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Против сельчанина из городского поселка Плещеницы в Логойском районе возбуждено уголовное дело по обвинению в заведомо ложном доносе, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

История началась с того, что участковый инспектор ИДН задержала в общественном месте группу подростков, которые собирались распить спиртные напитки. Среди малолетних нарушителей оказался и 14-летний сын мужчины. К слову, безработный заявитель сам злоупотребляет алкоголем, а семья состояла до недавнего времени на учете СОП.

– Тогда, задержав подростков, инспектор под расписку родителей «отправила» школьников по домам. Мужчина же, чем-то оскорбленный, заявил на инспектора, сообщив в РОВД, что когда ранее инспектор приходила к ним домой, сообщить, что сын прогуливает уроки, женщина ударила «дитё» по лицу, – уточнили в пресс-службе.

После разбирательства информация не нашла подтверждения и на 42-летнего заявителя было возбуждено уголовное дело. Сейчас ему грозит наказание от штрафа до 2 лет ограничения свободы. Семья по-прежнему остается под контролем служб – кроме подростка в ней есть еще двое несовершеннолетних.