Жуткое ДТП в Минске: BMW столкнулся с Peugeot и влетел в фонарный столб

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Об аварии, которая произошла в белорусской столице в понедельник, 22 июля, информируют в пресс-службе ГАИ.

Вечером, примерно в 17.40 часов, на минском проспекте Дзержинского столкнулись два легковых автомобиля. Иномарка «Пежо 407» двигалась со стороны улицы Чурлениса по направлению к улице Семашко. Водитель собирался повернуть налево, в сторону проспекта Дзержинского. В этот момент навстречу ехал «БМВ». Однако на перекрестке водитель за рулем «немца» не справился с управлением и столкнулся с «французом». От удара «БМВ» вылетело за пределы дороги, где на пути оказалась осветительная мачта.

Водителя из разбитого авто достали спасатели. Фото: @112MINSK.

– После столкновения и удара о фонарный столб водителя в автомобиле «БМВ» заблокировало. Его пришлось извлекать при помощи спецтехники, – сообщила пресс-служб МЧС в официальном аккаунте в Твиттере.

После спасения из разбитого авто водителя доставили в больницу, в машине он был один. По факту аварии проводится проверка.