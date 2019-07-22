2019-07-22T20:05:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В убийстве сожительницы подозревается 59-летний житель Гродненского района: мужчина исчез

И подозреваемый, и погибшая злоупотребляли спиртным и избивали друг друга
Надежда БУТОВИЧ
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Мертвую сельчанку в собственном доме обнаружили односельчане. Фото: УСК по Гродненской области.Мертвую сельчанку в собственном доме обнаружили односельчане. Фото: УСК по Гродненской области.
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Криминальный инцидент расследуют правоохранители Гродненщины, сообщают в пресс-службе областного УСК.

О ЧП, произошедшем в одной из деревень в Гродненском районе, стало известно вечером в воскресенье, 21 июля. Примерно в 16.30 часов в милицию поступило сообщение от односельчан о том, что в собственном доме найден труп 61-летней женщины. На теле погибшей сельчанки были обнаружены увечья, эксперты предположили, что смерть носит криминальный характер и наступила из-за повреждения жизненно важных органов.

Ранее и мужчина, и погибшая женщина привлекались к уголовной ответственности за избиения друг друга. Фото: УСК по Гродненской области.

Ранее и мужчина, и погибшая женщина привлекались к уголовной ответственности за избиения друг друга. Фото: УСК по Гродненской области.

– По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается 59-летний сожитель погибшей. Ранее и мужчина, и сельчанка привлекались к ответственности за избиения друг друга. Сожители злоупотребляли алкоголем, – рассказали в пресс-службе.

СК продолжает расследование, назначен ряд экспертиз. Подозреваемый мужчина объявлен в розыск.

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