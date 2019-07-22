2019-07-22T20:55:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Просила на бизнес, а тратила на новые авто и отдых за границей»: минчанка заняла у знакомых $250 тысяч

Установлено 20 потерпевших, но это еще не все
Надежда БУТОВИЧ
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Даже оформляя официальные договора-займы, женщина не собиралась ничего возвращать.Даже оформляя официальные договора-займы, женщина не собиралась ничего возвращать.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Столичные правоохранители задержали мошенницу, одолжившую безвозвратно крупную сумму денег, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В течение четырех лет минчанка «промышляла» тем, что одалживала у друзей, однокурсников, экс-коллег, родственников и даже у финпредприятий, специализирующихся на займах для бизнеса, крупные денежные суммы.

– Главным предлогом были «деньги на развитие бизнеса». И дело у женщины действительно было, она торговала текстилем и одеждой. Но в бизнес она не вкладывалась, поэтому и прибыли не получала. Займы же, которые минчанка выманивала у знакомых, она тратила на что угодно, но не на развитие: покупала дорогие авто, отдыхала за рубежом, тратила на личные нужды, – пояснили в пресс-службе.

Деньги фигурантка брала «официально»: оформляла расписки, подписывала договора-займы, соглашалась на проценты, но возвращать ничего не собиралась. Суммы одалживались разной величины: от 1 до 60 тысячи долларов. Всего минчанка одолжила свыше 250 тысяч «зеленых».

– Иногда, если сильно требовали, злоумышленница отдавала часть долга, одолжив у другого кредитора. Кроме того, часто она получала и «бесплатный» товар: обещала оплатить по факту после получения вещей, но потом исчезала. Как пропадала она и для друзей, одолживших ей деньги, – уточнили правоохранители.

Заявления на мошенницу стали поступать в мае 2017 года. В начале 2018 года «лопнул» бизнес женщины, но деньги на него она все еще занимала.

– На данный момент известны свыше 20 потерпевших от действий фигурантки. Следствие продолжается. Дело передано на правовую оценку, – заключили в ГУВД.

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