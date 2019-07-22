Под Житковичами милиционер, выгуливая собаку, наткнулся на сумку с патронами

Патроны отправлены на экспертизу, владелец «арсенала» пока не найден

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Неожиданную находку обнаружил сотрудник правоохранительных органов, выгуливая собственного пса рядом с домом, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Сотрудник группы задержания, прапорщик милиции Житковичей днем отправился в лес на окраине города выгулять свою немецкую овчарку Блейда. Собака с хозяином углубились в лесную чащу примерно на 700 метров, как вдруг «ищейка» стала рыться под упавшим деревом.

Сумка из-под противогаза с боеприпасами была спрятана под поваленным деревом. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Сначала хозяин Блейда решил, что пес как обычно копошиться в старой листве в поисках мышей, но подойдя ближе увидел холщевый подсумок от противогаза. Сумка до отказа была заполнена патронами, произведенными в СССР, – уточнили в пресс-службе.

К месту находки «боеприпасов» прибыли оперативники. Всего изъято 1270 патронов калибра 5,6 миллиметра. Хозяин тайника пока не найден, патроны отправлены на экспертизу.