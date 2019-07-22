2019-07-22T21:50:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«Проверка боевой готовности»: Во вторник и среду по четырем областям Беларуси пройдут колонны военных

Минобороны готовится к масштабной проверке
Надежда БУТОВИЧ
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Военные автоколонны пройдут по Минской, Могилевской, Брестской и Гродненской областям.Военные автоколонны пройдут по Минской, Могилевской, Брестской и Гродненской областям.
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В ближайшие дни в Беларуси по крупным автомагистралям пройдет в колоннах военная техника, сообщают в пресс-службе Министерства обороны республики.

Появление военных автомашин ожидается во вторник и среду: с 23 по 24 июля включительно, уточняют в Минобороны.

– Продвижение автоколонн запланировано в пределах четырех регионов. Точнее техника продет через Минскую, Могилевскую, Брестскую, Гродненскую области, – уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Также сообщается, что в колоннах по главным автотрассам пройдет не только военная, но и специальная техника. Причина «автопробега»: перемещение техники к местам дислокаций для выполнения задач в ходе проведения проверки боевой готовности армии.

В свою очередь информслужбы Госавтоинспекции и Военной автоинспекции просят других участников дорожного движения повысить внимательность и бдительность, неукоснительно соблюдать ПДД. Автолюбителям не лишним будет освежить в памяти правила проезда при движении автоколонн.

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