2019-07-23T09:44:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле водитель автобуса потерял сознание и врезался в столб, пострадали три пассажира

Водителя госпитализировали в кардиологическое отделение
Алиса МИЕЛОФОН
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Водителю стало плохо - автобус врезался в столб.Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома.Водителю стало плохо - автобус врезался в столб.Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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Авария случилась 22 июля около 11.20 в Гомеле. Автобус МАЗ, который ехал по улице Свиридова со стороны улицы Огоренко в направлении улицы Чечерской, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную опору.

Как рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома, по предварительной информации, 43-летнему водителю стало плохо, он потерял сознание за рулем. В результате аварии травмы получили три пассажира, их доставили в областную больницу и оказали им медицинскую помощь. Пассажирам госпитализация не понадобилась, а водитель находится в кардиологическом отделении Гомельской клинической больницы №3.

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