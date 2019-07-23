Переживем два дня дождей, и снова будет лето

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С четверга на территории Беларуси установится теплая и сухая погода. Как пишет belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, во вторник и среду без зонтика из дома лучше не выходить. 23 июля утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами - с грозами. 24 июля ждем уже лишь кратковременные дожди, грозы возможны на юго-востоке страны. Температура воздуха в среду будет 21 - 27 градусов со знаком плюс.

В четверг синоптики существенных осадков не прогнозируют, лишь местами по юго-востоку страны слегка подождится. В последние три дня недели уже снова можно загорать: преимущественно будет сухо, температура воздуха поднимется до 23 - 29 градусов тепла, местами ночью и утром ожидается слабый туман. Юго-восток опять подмочит: в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а днем, не исключено, прогремят и грозы.