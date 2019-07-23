2019-07-23T11:37:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске автомобиль врезался в столб, спасли заблокированную пассажирку

Водитель автомобиля не пострадал
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске девушку зажало в машине, которая врезалась в столб. Фото: МЧС.В Витебске девушку зажало в машине, которая врезалась в столб. Фото: МЧС.
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Легковой автомобиль врезался в опору мачты освещения на перекрестке улицы Зеленогурской и улицы Спортивной в Витебске. Авария произошла в 22.55 22 июля.

- В автомобиле оказалась заблокирована пассажирка, работники УМЧС деблокировали ее и передали бригаде медиков, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Водитель практически не пострадал, покинул разбитую машину самостоятельно. Девушка-пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

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