В Витебске автомобиль врезался в столб, спасли заблокированную пассажирку

В Витебске девушку зажало в машине, которая врезалась в столб. Фото: МЧС.

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Легковой автомобиль врезался в опору мачты освещения на перекрестке улицы Зеленогурской и улицы Спортивной в Витебске. Авария произошла в 22.55 22 июля.

- В автомобиле оказалась заблокирована пассажирка, работники УМЧС деблокировали ее и передали бригаде медиков, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Водитель практически не пострадал, покинул разбитую машину самостоятельно. Девушка-пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.