КП Беларусь
В Витебске автомобиль врезался в столб, спасли заблокированную пассажирку
Водитель автомобиля не пострадал
В Витебске девушку зажало в машине, которая врезалась в столб. Фото: МЧС.
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Легковой автомобиль врезался в опору мачты освещения на перекрестке улицы Зеленогурской и улицы Спортивной в Витебске. Авария произошла в 22.55 22 июля.
- В автомобиле оказалась заблокирована пассажирка, работники УМЧС деблокировали ее и передали бригаде медиков, - сообщили в пресс-службе МЧС.
Водитель практически не пострадал, покинул разбитую машину самостоятельно. Девушка-пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
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