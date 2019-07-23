Хулиганы в Витебске разбили букву Я, за информацию о них обещают вознаграждение

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В Витебске хулиганам не понравилась буква Я в надписи «Я люблю Витебск», недавно установленной недалеко от дома 72Б по Московскому проспекту. Вандалы раскурочили букву. Администрация предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» обратилась в милицию.

- Ущерб составил более 800 рублей, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Правоохранительные органы ищут свидетелей хулиганской выходки. За информацию о людях, повредивших декоративный элемент, назначено вознаграждение.

Букву разломали 20 июля в период времени с 18.00 до 23.00. Если вы в это время проходили мимо и что-то видели, обращайтесь по телефонам: 8 (029) 511-22-07, 8 (029) 324-24-89, 8 (025) 630-71-55 или 102. Милиции нужна любая информация, которая поможет выйти на след подозреваемого.