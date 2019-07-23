2019-07-23T13:10:10+03:00
Woman
КП Беларусь

В моду входит леопардовое экобелье с люрексом. Рассказываем, во что будут одеваться белоруски в 2021 году

В Париже прошла самая престижная в мире выставка нижнего женского белья Interfiliere Paris 2019
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На выставке Interfiliere Paris 2019 обозначаются мировые тенденции в мире моды женского белья. Это значит, что в трендах, определенных на мероприятии, скоро будет ходить весь мир. О модных переменах для белорусок к 2021 году рассказала Надежда Пласконная, главный художник СП ЗАО "Милавица".

Фото: "Милавица"

Фото: "Милавица"

Леопардовые и тигровые принты снова в тренде

Этническая тема и африканские принты - одни из основных на выставке. Вектор движения задала новая коллекция Christian Dior.

Акцент на экологические материалы

Экотема затрагивает практически все сферы жизни человека. Многие потребители перед покупкой продукта тщательно изучают, насколько он безопасен для окружающей среды. Теперь экотренд добрался и до сферы нижнего белья. На Interfiliere Paris 2019 все производители представили изделия, изготовленные без вреда для окружающего мира.

Люрексовые вкрапления еще долго будут популярны

Люрекс можно увидеть и в пальто, и в кроссовках, и в купальниках. С этого года он актуален и при пошиве нижнего белья. На пике популярности он продержится еще как минимум до 2021-го, поэтому этот тренд нельзя назвать краткосрочным. Производители же будут двигаться к ламинированной блестящей поверхности и люрексу.

Упор на комфорте женщины

Сегодня все разработчики стараются заботиться о комфорте женщины, предлагают не только красивое, но и удобное белье. На смену чашек и каркасов придут кружева - они и выглядят нарядно, и носятся легко.

Белье - полноценная часть гардероба

Мы уже сейчас можем заметить любопытную тенденцию: белье становится частью верхней одежды. К 2021 году этот тренд будет только прогрессировать. Появится все больше решений бретелек с кружевами, спинок с крылышками и декора, который можно пристегнуть или отстегнуть.

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