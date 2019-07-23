В Трудовой кодекс Беларуси внесли изменения

Теперь в кодексе будет глава, которая регулирует отношения нанимателя и работника при выполнении дистанционной работы

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Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов». Этим законом вносятся изменения в Трудовой кодекс.

Пресс-служба президента рассказала, какие изменения появятся в кодексе. Так, документ предусматривает регулирование порядка временного перевода работника с его согласия на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Если увольнение работника произошло по причине установления неполного рабочего времени (менее половины нормы), то размер выходного пособия увеличивается до одной среднемесячной зарплаты. Об изменении существенных условий труда работник должен быть предупрежден за месяц. В кодексе предоставлена возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска.

Теперь в кодексе будет глава, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы. Закреплены дополнительные социально-трудовые гарантии. Например, отец при желании сможет взять отпуск до 14 календарных дней при рождении ребенка.

Пятилетний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока действия, а новый контракт с таким работником будет заключаться не менее чем на три года. На меньший срок контракта нужно будет письменное согласие работника. Одинаковая материальная ответственность для тех, кто работает по контракту и по трудовому договору, будет наступать только за умышленное причинение имущественного вреда.

Через шесть месяцев после официального опубликования закон вступит в силу.

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