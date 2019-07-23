В Бресте по упаковке семечек нашли подозреваемого в краже

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В милицию обратился брестчанин, который рассказал, что из детской коляски украли кошелек с деньгами. Мужчина гулял вечером с ребенком и случайно забыл кошелек в коляске, а она стояла в подъезде. Пропажу обнаружил только утром.

К нему приехала следственно-оперативная группа с экспертом Госкомитета судэкспертиз. Специалисты искали улики - осмотрели вещи, которые лежали в коляске рядом с кошельком, но никаких следов не нашли.

А потом возле дома увидели упаковку от семечек.

- Мужчина сообщил, что похожая упаковка находилась в детской коляске рядом с кошельком, - делятся подробностями в Госкомитете судэкспертиз по Брестской области.

Обертку не выбросили в мусор, а тщательно исследовали. И оказалось, что на ней есть следы воришки! Их пробили по базе - и нашли совпадение. Подозрения в краже пали на 38-летнего жителя Жабинковского района.

Он задержан. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.