Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе

Он умер на месте, это уже шестидесятое ЧП на железной дороге с начала года

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Трагедия произошла 22 июля. Житель Пуховичского района попал под электричку, которая шла по маршруту Осиповичи - Минск. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает агентство Минск-Новости, это случилось на перегоне Руденск - Михановичи в 17.48. Мужчина находился прямо на рельсах. Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. С начала года это уже шестидесятое чрезвычайное происшествие на железной дороге.