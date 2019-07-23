2019-07-23T14:42:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе

Он умер на месте, это уже шестидесятое ЧП на железной дороге с начала года
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчина погиб на железной дороге в Пуховичском районе.Мужчина погиб на железной дороге в Пуховичском районе.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Трагедия произошла 22 июля. Житель Пуховичского района попал под электричку, которая шла по маршруту Осиповичи - Минск. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает агентство Минск-Новости, это случилось на перегоне Руденск - Михановичи в 17.48. Мужчина находился прямо на рельсах. Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. С начала года это уже шестидесятое чрезвычайное происшествие на железной дороге.

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