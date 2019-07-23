КП Беларусь
Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе
Он умер на месте, это уже шестидесятое ЧП на железной дороге с начала года
Мужчина погиб на железной дороге в Пуховичском районе.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:
Трагедия произошла 22 июля. Житель Пуховичского района попал под электричку, которая шла по маршруту Осиповичи - Минск. Мужчина скончался на месте.
Как сообщает агентство Минск-Новости, это случилось на перегоне Руденск - Михановичи в 17.48. Мужчина находился прямо на рельсах. Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. С начала года это уже шестидесятое чрезвычайное происшествие на железной дороге.
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»