В Гродненской области подозреваемый в убийстве скрывался от милиции в лесу

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Подозреваемого в убийстве искали в лесу вблизи деревни Бондари Гродненского района. Милиция прочесывала заброшенные дома и лес, опрашивала сельчан в окрестных деревнях, но мужчину найти не удавалось. По словам местных жителей, он не мог уйти далеко и рано или поздно вернется в деревню. Поэтому правоохранители запаслись терпением.

- Мы предположили, что подозреваемый мог покинуть дом налегке, поэтому в любом случае он должен вернуться за теплой одеждой. Возле его дома, а также у соседних мы устроили засады и стали ждать. Около трех часов ночи 23 июля подозреваемый все-таки показался на горизонте. Он был задержан. Как оказалось, мужчина прятался в лесу, он слышал, как его ищут, поэтому все время уходил дальше, - рассказывает о поисках замначальника управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома Андрей Кудрицкий.

Задержанный признался в убийстве. Он пояснил, что так завершился конфликт, который вышел из-под контроля.

Расследование убийства продолжается.