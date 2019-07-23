2019-07-23T15:10:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Завершено расследование по делу об убийстве матери сыном в Новополоцке

32-летний мужчина убил мать и увез ее в лес
Наталья ПАРТОЛИНА
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Новополочанин, который убил мать, признан вменяемым. Фото: Следственный комитет.Новополочанин, который убил мать, признан вменяемым. Фото: Следственный комитет.
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Новополоцкий городской отдел Следственного комитета завершил расследование дела об убийстве 51-летней новополочанки. Напомним, женщина пропала 17 января. Ее сын обратился в милицию. Женщину неделю искали правоохранительные органы и волонтеры. По одной из версий правоохранительных органов, сын мог быть причастен к ее исчезновению. Через несколько дней мужчина признался, что в ссоре убил мать, и показал место, где спрятал ее тело - в лесном массиве в Ушачском районе.

- Мужчина нанес матери несколько ударов молотком по жизненно важным органам, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина в момент преступления мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. Его действия квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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