В Бресте милиционер на вокзале отговорил женщину от суицида

И сопроводил ее в больницу

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На отчаянный шаг решилась 43-летняя брестчанка. О том, что она с пешеходного моста над железной дорогой спрыгнула вниз, по телефону 102 сообщили очевидцы. Это произошло около 23.30 в субботу, 20 июля. Женщина упала на крышу вагона поезда.

На место происшествия подбежал сотрудник Брестского отдела внутренних дел на транспорте прапорщик Александр Качан. Проводники помогли ему подняться на крышу вагона поезда. Женщина сидела на краю и угрожала спрыгнуть, если к ней кто-то подойдет.

Женщина прыгнула вниз с пешеходного моста. Фото: brest.mvd.gov.by

Александр Качан стал с ней разговаривать.

- Женщина рассказала, что поругалась с матерью и чувствует себя никому не нужной, поэтому хочет свести счеты с жизнью. У 43-летней брестчанки есть сын, дочь и маленький внук. Пока продолжалась беседа, к вагону подбежали сотрудники МЧС и прибыла бригада скорой помощи. Увидев лестницу спасателей, женщина снова впала в истерику, однако милиционер уговорил ее спуститься вниз. По просьбе брестчанки ее спаситель отправился с нею в больницу, - делится подробностями старший инспектор пресс-службы УВД Анна Иващенко.

Женщина отделалась несколькими ушибами, но медики оставили ее в больнице, чтобы она была под наблюдением врачей.