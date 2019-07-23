Самогонщик закопал 750 литров алкогольного суррогата, объяснил, что все сварил для себя

Мужчина закопал 750 литров спиртосодержащей жидкости - говорит, все лично для себя. Фото: Молодечненский РОВД.

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39-летнего жителя деревни Лешно Молодечненского района задержали ночью на даче, которую он арендовал у своего знакомого. Сотрудники правоохранительных органов прибыли как раз в тот момент, когда он изготовлял очередную партию самогона. Мужчина заверил, что все готовил исключительно для личных нужд.

Конфисковано и уничтожено 30 литров готового самогона, 370 литров браги и более 750 литров алкогольного суррогата обнаружено в подземном хранилище - мужчина закопал огромную емкость со спиртным, пишет mlyn.by.

Хозяин дачи утверждал, что не знал об оборудованном у него в сарае самогонном заводике и зарытой на участке емкости со спиртосодержащей жидкостью. Но не далее как в феврале он попал в поле зрения правоохранителей, когда перевозил в микроавтобусе более полутора тонн суррогата в емкостях.

Оборудование для самогоноварения уничтожено, а образцы жидкостей направлены на экспертизу.